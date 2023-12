Μαγνησία

Βόλος: φονική παράσυρση γυναίκας από αυτοκίνητο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου, βαριά τραυματισμένη, αλλά λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της.

-

(εικόνα αρχείου)

Θλίψη προκαλεί η είδηση του θανάτου μιας 79χρονης γυναίκας, κατοίκου Νέας Ιωνίας Βόλου, η οποία ενώ περπατούσε στην οδό Αγίας Φωτεινής, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου, βαριά τραυματισμένη, αλλά λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ιστοσελίδα magnesianews.gr, η άτυχη γυναίκα βγήκε από το σπίτι της για να μεταβεί στο σούπερ μάρκετ προκειμένου τα κάνει τα ψώνια της, και κάτω από άγνωστες συνθήκες, παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο.

Προανάκριση για τα αίτια τους δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία Βόλου.

Ειδήσεις σήμερα:

Βριλήσσια: Αυτοκίνητα τυλίχτηκαν στις φλόγες

Τραμπ: παράτυποι μετανάστες δηλητηριάζουν το αίμα της χώρας μας

Κακοκαιρία - Κυριακή: πτώση θερμοκρασίας και θυελλώδεις άνεμοι