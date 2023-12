Σάμος

Σάμος: Μυστήριο με σορό στην παραλία της Μυκάλης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πού και πώς εντοπίστηκε η σορός. Θρίλερ επικρατεί γύρω από την υπόθεση.

-

Σορός εντοπίστηκε σε παραλία της Σάμου.

Τις μεσημβρινές ώρες σήμερα η Λιμενική Αρχή Σάμου ενημερώθηκε για την ύπαρξη σορού άντρα, αγνώστων λοιπών στοιχείων, στην παραλία Μαυρίκος Μυκάλης Σάμου.

Στελέχη της Λιμενικής Αρχής μετέβησαν στο σημείο, ενώ η σορός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου για διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Σάμου.

Ειδήσεις σήμερα:

Βουλή - Προϋπολογισμός: Υπερψηφίστηκε με 158 “ναι”

Δένδιας: Η Ελλάδα δεν θα ανεχθεί μια τυχόν απόπειρα κατά της εθνικής μας κυριαρχίας

Πυροβολισμοί στο Γκάζι: Γνωστοί στην αστυνομία οι δράστες