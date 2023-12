Αρκαδία

Αρκαδία: Κυνηγός εντοπίστηκε νεκρός

Τραγική κατάληξη είχε η εξόρμηση δυο φίλων για κυνήγι.

Τραγική κατάληξη είχε η εξόρμηση δυο φίλων για κυνήγι, στην περιοχή Αη Λια Καστρίου της βόρειας Κυνουρίας, στην Αρκαδία.

Ο ένας από αυτούς 64 ετών, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τον 57χρονο φίλο του, που ειδοποίησε τις Αρχές.

Ο άτυχος άντρας μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

