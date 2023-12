Ηράκλειο

Ηράκλειο: Απεγκλωβισμός ηλικιωμένων από φλεγόμενο διαμέρισμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ζευγάρι των ενοίκων βγήκε στο μπαλκόνι απ’ όπου τους απεγκλώβισαν στελέχη της Πυροσβεστικής.

-

Έντονη αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα στο κέντρο του Ηρακλείου εξαιτίας φωτιάς που προκλήθηκε σε διαμέρισμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν δύο λεπτά πριν τις 14:30 όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου διπλοκατοικίας στην οδό Βιάννου.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική που έσπευσε με τέσσερα οχήματα και δώδεκα άνδρες οι οποίοι αφού απεγκλώβισαν το ηλικιωμένο ζευγάρι από τον χώρο του μπαλκονιού την κατάσβεση της φωτιάς.

Την ίδια ώρα, στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για προληπτικούς λόγους

Ειδήσεις σήμερα:

Αρχαιολογικοί χώροι και Μουσεία: Αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων σε δύο φάσεις

Τρίπολη: Σε λαϊκό προσκύνημα το σκήνωμα του μακαριστού Αλέξανδρου (εικόνες)

Πυροβολισμοί στο Γκάζι: Προφυλακίστηκε ο συνεργός