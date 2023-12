Ημαθία

Ημαθία: Επισκεύαζε το αυτοκίνητο και τον καταπλάκωσε

Πώς ο άτυχος άνδρας απέτυχε να στερεώσει σε μεγαλύτερο ύψος το αμάξωμα, με αποτέλεσμα να τον καταπλακώσει.

Μοιραίες έμελλε να είναι οι τεχνικές εργασίες στο αυτοκίνητο για έναν 73χρονο στη Νέα Νικομήδεια της Ημαθίας.

Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στη Βόρεια Ελλάδα Βαγγέλης Κοκολάκος, το αυτοκίνητο, άγνωστο πώς, υποχώρησε στο βάρος του έναντι τεχνικών μέσων τα οποία πιθανόν το συγκρατούσαν, καταπλάκωσε τον άτυχο άνδρα και τον οδήγησε στο θάνατο.

Προανάκριση πραγματοποιείται για την υπόθεση, από το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας, ύστερα από την καταπλάκωσή του από Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο στη Νέα Νικομήδεια Ημαθίας και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 3 #πυροσβέστες με 1 όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 21, 2023

