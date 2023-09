Ημαθία

Ημαθία - Πυροβολισμοί: Τραυματίες πατέρας και 4 παιδιά

Άγριο "πιστολίδι" ξαφνικά σε διένεξη μεταξύ οικογενειών ρομά, που αναστάτωσε την περιοή και έβαλε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Διαφορές μεταξύ δύο οικογενειών φαίνεται πως είναι η αιτία για το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε σε οικισμό Ρομά Στον Άγιο Γεώργιο Αλεξάνδρειας Ημαθίας, κατά το οποίο τραυματίστηκαν πέντε άτομα ύστερα από πυροβολισμούς που δέχθηκαν.

Τα θύματα, κατά τις πρώτες πληροφορίες πατέρας και παιδιά, νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Βέροιας, με τις ίδιες πληροφορίες να αναφέρουν ότι η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

Το περιστατικό - σύμφωνα με την Αστυνομία - συνέβη χθες, γύρω στις 8.20 το βράδυ, έξω από το σπίτι τής οικογένειας των θυμάτων. Κρατώντας κυνηγετικά όπλα, τα μέλη της άλλης οικογένειας εμφανίστηκαν στο σημείο εξαγριωμένα, τους πλησίασαν και πυροβόλησαν προς το μέρος τους.

Επί τόπου κλήθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ, από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψε η εμπλοκή στο επεισόδιο έξι ατόμων και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία. Από την Αστυνομία διεξάγονται αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

