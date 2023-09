Κοινωνία

Κηφισιά: Συμπλοκή ανηλίκων με τραυματισμούς (βίντεο ντοκουμέντο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ προκαλεί το βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια συμπλοκή ανηλίκων στην Κηφισιά.

-

Σοκ προκαλεί το βίντεο ντοκουμέντο απο την συμπλοκή ανηλίκων στην Κηφισιά, προκαλεί το βίντεο ντοκουμέντο του flash.gr, καθώς όπως αποδεικνύεται η άγρια συμπλοκή των δυο ομάδων συνέβη σε κεντρικό σημείο της Κηφισιάς.

Οι ανήλικοι αγνοούν τα διερχόμενα αυτοκίνητα και συγκρούονται στη μέση δρόμου, με τους οδηγούς των οχημάτων να κορνάρουν προκειμένου να σταματήσει η συμπλοκή. Όπως διακρίνεται στο βίντεο υπάρχουν αρκετά άτομα στο πλάνο που απευθύνουν αρχικά υβριστικά λόγια μεταξύ τους, ενώ στη συνέχεια μια ομάδα τεσσάρων ανηλίκων επιτίθονται σε νεαρό άτομο, το οποίο «στριμώχνουν» στην άκρη του πεζοδρομίου και το χτυπούν με κλωτσιές.

Το Τμήμα Ασφάλειας Κηφισιάς έχει μέχρι στιγμής προχωρήσει σε 9 συλλήψεις.

Πρόκειται για μία από τις πιο βίαιες και εκτεταμένες συμπλοκές ανηλίκων τους τελευταίους μήνες, ενώ 20 από τα 40 άτομα που συμμετείχαν στη σύγκρουση έχουν ήδη ταυτοποιηθεί.

ύμφωνα με τις πληροφορίες στις βιαιοπραγίες συμμετείχαν δύο αντίπαλες ομάδες και συνολικά 40 ανήλικοι, οι δύο εκ των οποίων κατέληξαν στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» όπου και νοσηλεύονται.

Στη συμπλοκή που έλαβε χώρα το βράδυ της Κυριακής 24/9, χρησιμοποιήθηκαν ξύλινα ρόπαλα ενώ υπήρξαν αναφορές και για χρήση μαχαιριών που όμως δεν βρέθηκαν.

Όπως αναφέρεται, ο καβγάς ξεκίνησε με την αφορμή ότι κάποιοι από τη μία ομάδα, πείραξαν τα κορίτσια της άλλης. Οι δύο ομάδες αποτελούνταν η μία από μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου της Κηφισιάς και η άλλη από συνομήλικα παιδιά από Θρακομακεδόνες και Πετρούπολη.

Το ιστορικό

Η κόντρα μεταξύ των δύο «αντίπαλων» ομάδων ξεκίνησε πριν από δύο μήνες διαδικτυακά με ανταλλαγή υβριστικών μηνυμάτων εκατέρωθεν, μέσω Instagram.

Πριν από μερικές εβδομάδες έγινε η πρώτη «συνάντηση» των δύο ομάδων έξω από το Mall, αλλά δεν υπήρξε συμπλοκή. Το κρίσιμο ραντεβού για το μεταξύ τους ξεκαθάρισμα δόθηκε χθες Κυριακή 24/9 στην Κηφισιά, όπου συναντήθηκαν οι δύο ομάδες, από Πετρούπολη και Κηφισιά αποτελούμενες από 20 άτομα η κάθε μία.

Το ραντεβού είχε δοθεί στο Κεφαλάρι όμως η συμπλοκή έγινε τελικά κοντά στις εργατικές κατοικίες της Κηφισιάς.

Πριν από μερικές εβδομάδες έγινε η πρώτη «συνάντηση» των δύο ομάδων έξω από το Mall, αλλά δεν υπήρξε συμπλοκή. Το κρίσιμο ραντεβού για το μεταξύ τους ξεκαθάρισμα δόθηκε χθες Κυριακή 24/9 στην Κηφισιά, όπου συναντήθηκαν οι δύο ομάδες, από Πετρούπολη και Κηφισιά αποτελούμενες από 20 άτομα η κάθε μία.

Το ραντεβού είχε δοθεί στο Κεφαλάρι όμως η συμπλοκή έγινε τελικά κοντά στις εργατικές κατοικίες της Κηφισιάς.

Πηγή: flash.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Φίλης: Ο Κασσελάκης έχει ύφος Τραμπ - Φταίει ο Τσίπρας για τις ήττες του ΣΥΡΙΖΑ

Πτήση “τρόμου” με αναταράξεις και τραυματίες (εικόνες)

Τροχαίο στην Λιβύη - Τραυματίας: πίστευα ότι βλέπω εφιάλτη... (εικόνες)