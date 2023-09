Κοινωνία

Βία ανηλίκων - Κηφισιά: Παιδιά στο νοσοκομείο μετά από συμπλοκή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι περιγράφουν οι περαστικοί της περιοχής σχετικά με την ξαφνική συμπλοκή των νεαρών με συνομηλίκους τους.

-

Διαπληκτισμός, συμπλοκή και ξυλοδαρμός μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή της Κηφισιάς, στη συμβολή των οδών 1ης Μαΐου και Αχαρνών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο εκ των ανηλίκων που είχαν εμπλοκή στο επεισόδιο έχουν μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Παίδων με σοβαρά τραύματα, και μάλιστα πιθανόν στο κεφάλι.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας οι οποίοι προσήγαγαν και οδήγησαν στο ΑΤ Κηφισίας 6 ανήλικους, προκειμένου να τους πάρουν κατάθεση και να διευκρινιστεί το τι ακριβώς συνέβη.

Μάρτυρες από την περιοχή αναφέρουν ότι τα παιδιά προήλθαν από το σταθμό μετρό Πετρούπολη, έφτασαν στο σταθμό ΗΣΑΠ Κηφισιά, αποβιβάστηκαν από το τρένο, βγήκαν από το σταθμό και περπατούσαν στην περιοχή, όταν ξαφνικά από τα τριγύρω στενά εμφανίστηκαν ξαφνικά μαζικά άλλοι νεαροί, οι οποίοι τους επιτέθηκαν με ότι είχαν στα χέρια τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Ψέριμος: Πέθανε προσπαθώντας να φτάσει κολυμπώντας στην Ελλάδα από την Τουρκία

Αχαΐα: Κόρη κατήγγειλε για βιασμό τον πατέρα της

Δεύτερη μεταμόσχευση καρδιάς χοίρου σε άνθρωπο (εικόνες)