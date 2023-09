Οικονομία

Συντάξεις Οκτωβρίου: Πληρωμές με αλλαγές για τους συνταξιούχους

Νέες ημερομηνίες για την πληρωμή συνταξιούχων τίθενται σε ισχύ από την καταβολή των συντάξεων του Οκτωβρίου.

-

Από αυτόν το μήνα αλλάζουν οι ημερομηνίες πληρωμών στους συνταξιούχους. Σύμφωνα με το Νόμο, ως ημερομηνία καταβολής των μηναίων κύριων συντάξεων του ΕΦΚΑ ορίζεται:

Για τους μισθωτούς η προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα. Για τους μη μισθωτούς η τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι ημερομηνίες της παραγράφου 1 δύναται να διαφοροποιούνται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ και έγκριση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αλλαγές από τις συντάξεις Οκτωβρίου Συγκεκριμένα, η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι, επειδή εκλείπουν πλέον οι λόγοι (covid-19) για την - κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 4611/2019 - πληρωμή των μηνιαίων συντάξεων του φορέα σε τρεις αντί δύο ημέρες, από τις συντάξεις μηνός Οκτωβρίου 2023 και εφεξής οι ημερομηνίες πληρωμής διαμορφώνονται διαφορετικά. Ειδικότερα, από τον Οκτώβριο 2023 και μετά, οι συντάξεις για τους μισθωτούς θα καταβάλλονται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα, ενώ, για τους μη μισθωτούς, θα καταβάλλονται την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα. Κατά συνέπεια: Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Οκτωβρίου 2023 θα διενεργηθούν για μεν τους μη μισθωτούς στις 26/09/2023, ημέρα Τρίτη, για δε τους μισθωτούς στις 28/09/2023, ημέρα Πέμπτη.

θα διενεργηθούν για μεν τους μη μισθωτούς στις 26/09/2023, ημέρα Τρίτη, για δε τους μισθωτούς στις 28/09/2023, ημέρα Πέμπτη. Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Νοεμβρίου 2023 θα διενεργηθούν για μεν τους μη μισθωτούς στις 26/10/2023, ημέρα Πέμπτη, για δε τους μισθωτούς στις 30/10/2023, ημέρα Δευτέρα.

θα διενεργηθούν για μεν τους μη μισθωτούς στις 26/10/2023, ημέρα Πέμπτη, για δε τους μισθωτούς στις 30/10/2023, ημέρα Δευτέρα. Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Δεκεμβρίου 2023 θα διενεργηθούν για μεν τους μη μισθωτούς στις 27/11/2023, ημέρα Δευτέρα, για δε τους μισθωτούς στις 29/11/2023, ημέρα Τετάρτη. Συντάξεις Οκτωβρίου 2023 Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Οκτωβρίου 2023 θα διενεργηθούν για τους τους μη μισθωτούς την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα: Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου



θα καταβάλλει τις συντάξεις την Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου

και θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλει τις συντάξεις την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου

θα καταβάλει τις συντάξεις την Το ΕΤΑΤ θα καταβάλει τις συντάξεις την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου

θα καταβάλει τις συντάξεις την Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Οκτωβρίου 2023 θα διενεργηθούν για τους τους μισθωτούς την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023 Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023 Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν όπως στο Δημόσιο δηλαδή την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023