Οικονομία

Συντάξεις: οι νέες ημερομηνίες πληρωμής

Πότε θα καταβάλλονται στο εξής οι κύριες και επικουρικές συντάξεις απο κάθε Ταμείο, μετά τις αλλαγές που ανακοίνωσε η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ.

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ με ανακοίνωση του ενημέρωσε ότι αλλάζουν οι ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων, αρχής γενομένης στα τέλη Σεπτεμβρίου οι ημερ, οπότε πληρώνονται προκαταβολικά οι συντάξεις του Οκτωβρίου.

Στην ανακοίνωση του ασφαλιστικού φορέα αναφέρεται ότι:

"επειδή εκλείπουν πλέον οι λόγοι [covid-19] για την -κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 34 του ν.4611/2019- πληρωμή των μηνιαίων συντάξεων του φορέα σε τρεις (3) αντί δύο (2) ημέρες, από τις συντάξεις μηνός Οκτωβρίου και εφεξής οι ημερομηνίες πληρωμής διαμορφώνονται, ως εξής:

για τους μισθωτούς : η προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

: η προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα. για τους μη μισθωτούς: η τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Κατά συνέπεια:

οι πληρωμές των κύριων και επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 θα διενεργηθούν για μεν τους μη μισθωτούς στις 26/09/2023 , ημέρα Τρίτη, για δε τους μισθωτούς στις 28/09/2023 , ημέρα Πέμπτη,

στις , ημέρα Τρίτη, για δε τους στις , ημέρα Πέμπτη, οι πληρωμές των κύριων και επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 θα διενεργηθούν για μεν τους μη μισθωτούς στις 26/10/2023 , ημέρα Πέμπτη, για δε τους μισθωτούς στις 30/10/2023 , ημέρα Δευτέρα,

στις , ημέρα Πέμπτη, για δε στις , ημέρα Δευτέρα, οι πληρωμές των κύριων και επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 θα διενεργηθούν για μεν τους μη μισθωτούς στις 27/11/2023, ημέρα Δευτέρα, για δε τους μισθωτούς στις 29/11/2023, ημέρα Τετάρτη".