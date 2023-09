Αθλητικά

Κυψέλη: Επίθεση με χειροβομβίδα σε σπίτι οπαδών (εικόνες)

Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην είσοδο της πολυκατοικίας, ενώ δημιουργήθηκε κρατήρας.Αντίποινα "βλέπουν" οι Αρχές.

Επίθεση με χειροβομβίδα σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή της Κυψέλης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, περίπου στις 3 τα ξημερώματα άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα σε είσοδο πολυκατοικίας που βρίσκεται επί της οδού Καρολίδου.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην είσοδο της πολυκατοικίας, ενώ δημιουργήθηκε κρατήρας.

Κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), που έσπευσε στο σημειο, περισυνέλεξε υπολείμματα της χειροβομβίδας (περόνη, μοχλός, επικρουστήρας), τα οποία μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ.

Η ΕΛΑΣ εξετάζει την περίπτωση η επίθεση να σχετίζεται με οπαδικά κίνητρα, καθώς στην πολυκατοικία διαμένουν δύο οπαδοί του Παναθηναϊκού και για το λόγο αυτό την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους.

