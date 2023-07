Κοινωνία

Χαϊδάρι: Έριξαν χειροβομβίδα σε αυτοκίνητο

Η έκρηξη έγινε τα ξημερώματα σε αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο σε υπαίθριο χώρο και ανήκει σε σωφρονιστικό υπάλληλο.

Έκρηξη χειροβομβίδας, σημειώθηκε στις 05.00 τα ξημερώματα σε ΙΧ αυτοκίνητο σωφρονιστικού υπαλλήλου, που ήταν σταθμευμένο σε ανοιχτό χώρο πάρκινγκ, στην οδό Ρόδου 12 στο Χαϊδάρι.

Από την έκρηξη υπέστη εκτεταμένες ζημιές το συγκεκριμένο όχημα και ελαφρότερες ακόμα δύο αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα παραπλεύρως.

Κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της ΕΛ.ΑΣ, που ερεύνησε τον χώρο, περισυνέλλεξε από το σημείο υπολείμματα χειροβομβίδας αμυντικού τύπου και συγκεκριμένα την περόνη και τον μοχλό οπλίσεως, τα οποία μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για έρευνα.

Όπως εκτιμάται από τους αστυνομικούς, οι δράστες πιθανότατα άφησαν απασφαλισμένη τη χειροβομβίδα στο παρμπρίζ του μαύρου τζιπ του σωφρονιστικού υπαλλήλου και εξαφανίστηκαν με άγνωστο μέσο, ενώ αμέσως μετά σημειώθηκε η έκρηξη.

Ο σωφρονιστικός υπάλληλος, 45 ετών, υπηρετεί στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κορυδαλλού.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από την Ασφάλεια Αττικής και ερευνάται το κίνητρο της επίθεσης.

