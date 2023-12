Ιωάννινα

Χριστουγεννιάτικα έθιμα - Ιωάννινα: αναβίωσαν τα σπάργανα του Χριστού (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναβίωσε το χριστουγεννιάτικο έθιμο που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά στα Ιωάννινα.

-

Πάνω στην πυρακτωμένη μαυρόπλακα τοποθετούν με «τέχνη» τον χυλό και ψήνουν τηγανίτες. Τα κλαρίνα αντηχούν στη μικρή πλατεία του Κάστρου, ο κόσμος, μικροί και μεγάλοι, συμμετέχει στη χαρά, γιορτάζει και ανταλλάσσει ευχές. Είναι «τα σπάργανα του Χριστού», το παραδοσιακό έθιμο που κάθε χρόνο αναβιώνει ο Σύλλογος του Κάστρου στα Ιωάννινα.

Οι γυναίκες από το 4ο ΚΑΠΗ του Κάστρου, ετοιμάζουν τον χυλό από αλεύρι, νερό και αλάτι. Παράλληλα, ανάβουν τη φωτιά για να πυρακτωθεί καλά η μαυρόπλακα. Οι τηγανίτες χρειάζονται περίπου 10 λεπτά ψήσιμο και μετά μπαίνουν στο μέλι με τα τριμμένα καρύδια.

Το έθιμο μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Όπως λένε κάποιες ηλικιωμένες γυναίκες, όταν ήταν παιδιά, στα χωριά ειδικά, τα σπάργανα ήταν το γλυκό της οικογένειας, καθώς «τα παλιά τα χρόνια δεν υπήρχαν ζαχαροπλαστεία και οι νοικοκυρές ευρηματικές, έφτιαχναν γλυκίσματα».

Με τη συνοδεία κλαρίνων νεαρές γυναίκες ντυμένες με παραδοσιακές φορεσιές ψάλλουν τα κάλαντα για τα «σπάργανα του Χριστού».

Το έθιμο, οι παλαιότερες γενιές, το τηρούσαν το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων στο κάθε σπίτι.

Τα τελευταία χρόνια αναβιώνει λίγο νωρίτερα, ώστε να έχουν την ευκαιρία να το παρακολουθήσουν σχολεία της πόλης, για να γνωρίσουν οι μαθητές τις παραδόσεις του τόπου τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Ναρκωτικά - Λιμενικοί: Η μετάθεση, η “ρουτίνα” και ο εθισμός

Οπαδική βία: τα ηλεκτρονικά εισιτήρια και η είσοδος στα γήπεδα

Χριστούγεννα - Αγορές: Ποιες ώρες είναι ανοιχτά τα καταστήματα