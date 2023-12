Σάμος

Σάμος - Πλαστογραφία δελτίων μεταναστών: Εντοπίστηκε αμοιβή σε εταιρία κούριερ

Πως η ύπαρξη μεγάλου χρηματικού ποσού μέσα σε αποστολή ταχυμεταφορών κίνησε υποψίες και κλήση της ΕΛΑΣ.

Ένα μεγάλο χρηματικό ποσό που προοριζόταν για αμοιβή του Παλαιστίνιου αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης η οποία διακινούσε πλαστά δελτία αιτούντος διεθνούς προστασίας στη Σάμο, εντοπίστηκε από την Ασφάλεια που εξακολουθεί να ερευνά την δραστηριότητα του κυκλώματος.

Σε μια εταιρία ταχυμεταφορών στο νησί, βρέθηκε ένας φάκελος που περιείχε 5.000 ευρώ ως παραλήπτης των οποίων φέρεται ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη μαζί με άλλους τρεις ομοεθνείς του με οργανωμένη επιχείρηση που εκτελέστηκε την Τρίτη 18 και Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου στη Σάμο και σε περιοχή της Αττικής, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη δέκα συνεργοί τους, ένας Έλληνας και εννέα Σύροι.

Ο φάκελος και τα χρήματα κατασχέθηκαν και οι έρευνες για την υπόθεση βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι δράστες παραμένουν κρατούμενοι μετά την άσκηση διώξεων από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Σάμου για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη μορφή πλαστογραφίας και παραβάσεις του Κώδικα Μετανάστευσης.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Το κύκλωμα, που υπολογίζεται ότι αποκόμισε παράνομα κέρδη ύψους 120.000 ευρώ, πλαστογραφούσε τα έγγραφα σε περιοχή της Αττικής, τα έστελνε στη Σάμο μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών και τα πωλούσε σε αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών που είχαν φτάσει παράτυπα στο νησί. Ως τώρα, διαπιστώθηκαν 22 αποστολές πλαστών δελτίων, αλλά κατά τις έρευνες που διενεργήθηκαν στη Σάμο και στην Αττική, βρέθηκαν 11 πλαστά δελτία αιτούντος διεθνούς προστασίας, 27 διαβατήρια, τρεις ταυτότητες, διάφορα έγγραφα αλλοδαπών αρχών και πλήθος φωτογραφιών για ταυτότητες και διαβατήρια.

Στην κατοχή των τεσσάρων συλληφθέντων κατασχέθηκαν ποσά 18.255 ευρώ, 1.700 δολαρίων, 38.225 λιρών Τουρκίας, 20 σέκελ Ισραήλ και 65 λιρών Αιγύπτου, δυο τραπεζικές κάρτες, ένα λάπτοπ, τρεις υπολογιστές και δυο οθόνες υπολογιστή που χρησιμοποιούσαν στις πλαστογραφήσεις, τέσσερα κινητά τηλέφωνα και ένα τετράδιο με χειρόγραφεςσσσσσσσσσσσ σημειώσεις που αποκαλύπτουν την δραστηριότητα του κυκλώματος.

