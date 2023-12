Κέρκυρα

Κέρκυρα - Κοκαΐνη: Καταγγελία για διακίνηση με “χρυσά κέρδη”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως οι αρχές εντόπισαν τη δράση του νεαρού άνδρα και ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζει.

-

Πλούσια κέρδη φέρεται να αποκόμιζε ένας 33χρονος Έλληνας που διακινούσε σημαντικές ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης σε χρήστες περιοχών της Κέρκυρας, όπως αποκαλύφθηκε από το τεράστιο ποσό των 69.800 ευρώ που βρήκαν στην κατοχή του οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών, όταν συνελήφθη.

Ο δράστης εντοπίστηκε το πρωί της Πέμπτης, ύστερα από πληροφορίες που δόθηκαν στους αστυνομικούς και διενεργήθηκε έρευνα στην κατοικία του σε περιοχή περιφερειακά της πόλης της Κέρκυρας, όπου βρέθηκαν τα χρήματα που κατασχέθηκαν μαζί με 460 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 39 γραμμάρια κοκαΐνης, 13,5 γραμμάρια άγνωστης ουσίας που εστάλη για χημική ανάλυση και τρεις ηλεκτρονικές ζυγαριές.

Ακόμη, κατασχέθηκαν το Ι.Χ. αυτοκίνητο του 33χρονου, ένα αγροτικό φορτηγό και μια μοτοσικλέτα που χρησιμοποιούσε για τη μεταφορά του παράνομου εμπορεύματός του και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών, με την οποία οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας που του άσκησε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος.

Ειδήσεις σήμερα:

Ναρκωτικά - Λιμενικοί: Η μετάθεση, η “ρουτίνα” και ο εθισμός

Οπαδική βία: τα ηλεκτρονικά εισιτήρια και η είσοδος στα γήπεδα

Χριστούγεννα - Αγορές: Ποιες ώρες είναι ανοιχτά τα καταστήματα