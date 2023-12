Κέρκυρα

Κέρκυρα: ανήλικος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και συνελήφθη

Τι ακόμη εντόπισαν οι αρχές, κατά την έρευνα που πραγματοποίησαν στο όχημα που οδηγούσε ο ανήλικος.

Συνελήφθη, χθες (17.12.2023), το απόγευμα, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), ένας ανήλικος στην Κέρκυρα, για παράνομη οπλοκατοχή και στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης.

Ειδικότερα, ο ανήλικος εντοπίστηκε στο πλαίσιο στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων, σε περιοχή περιφερειακά της πόλης της Κέρκυρας και συνελήφθη, καθώς, διαπιστώθηκε να οδηγεί ΙΧ αυτοκίνητο στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, ενώ, επιπλέον, στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκε και κατασχέθηκε μία πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος.

Προανάκριση διενεργήθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Κέρκυρας, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθη και ο γονέας του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.

