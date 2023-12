Ηράκλειο

Ηράκλειο: Συνελήφθησαν “φαντομάδες” - Άνοιγαν σπίτια και αυτοκίνητα από το 2019

Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζουν οι δύο άνδρες και σε ποιες περιοχές είχαν επεκτείνει τη "δράση" τους.

Συνελήφθησαν στο Ηράκλειο Κρήτης, μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου, του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου και του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου, δυο μετανάστες σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης για διακεκριμένες κλοπές που φέρονται να είχαν τελέσει σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, οι αλλοδαποί μετά από πληροφορίες που είχαν περιέλθει στις αστυνομικές αρχές, εντοπίσθηκαν να κινούνται σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και ακινητοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς των ανωτέρω υπηρεσιών.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν δυο δελτία ταυτότητας άλλου κράτους και δυο Διαβατήρια άλλου κράτους των οποίων η γνησιότητα εξετάζεται, καθώς σε αυτά αναγράφονται στοιχεία ταυτότητας που δεν ανταποκρίνονται στα πραγματικά. Επιπλέον, κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 1.440 ευρώ, διάφορα άλλα έγγραφα και κλειδιά διαφόρων τύπων, καθώς και το Ι.Χ. επιβατηγό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν.

Πέραν των ανωτέρω ενταλμάτων που εκκρεμούσαν σε βάρος τους, για τους ανωτέρω αλλοδαπούς είχαν σχηματισθεί δικογραφίες από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου για κλοπές σε οικίες και οχήματα που φέρονται να είχαν διαπράξει στο Ηράκλειο από τον Ιούλιο 2019 έως και τον Αύγουστο 2023.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου.

