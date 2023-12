Ρεθύμνου

Εργατικό δυστύχημα στο Ρέθυμνο

Πως έχασε τη ζωή του ένας νέος άνθρωπος κατά τη διάρκεια εργασιών.

Με φρικτό τρόπο έχασε τη ζωή του το πρωί του Σαββάτου, ένας 35χρονος κατά τη διάρκεια εργασιών που πραγματοποιούσε στο Ατσιπόπουλο Ρεθύμνου.

Το εργατικό δυστύχημα έγινε στις 10 περίπου το πρωί όταν ένα μηχάνημα χτύπησε τον 35 χρόνο, κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες.

Ο 35χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ωστόσο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από την αστυνομία.

