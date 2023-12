Αργολίδα

Άργος: Φωτιά σε σπίτι ηλικιωμένης (εικόνες)

Πώς ξέσπασε η φωτιά σε σπίτι ηλικωμένης στο κέντρο της πόλης

“Άγιο” είχε μια ηλικιωμένη γυναίκα στο Άργος, όταν στο σπίτι που διέμενε ξέσπασε φωτιά.

Η φωτιά προκάλεσε υλικές ζημιές. Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής δεν επέτρεψε την επέκτασή της σε διπλανά οικήματα.

Η έρευνα για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διενεργείται από το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής Άργους.

πηγή: anagnostis.org

