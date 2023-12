Λάρισα

Λάρισα: Τροχαίο κοντά στα Τέμπη - Ένας οδηγός στο Νοσοκομείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς συνέβη η εκτροπή του οχήματος από την πορεία του που οδήγησε στη σύγκρουση και τον τραυματισμό του.

-

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της Λάρισας τα ξημερώματα των Χριστουγέννων, με τραυματία ένα νεαρό οδηγό.

Το συμβάν έγινε στην περιοχή του Πυργετού, όταν το όχημα που οδηγούσε, υπό συνθήκες τις οποίες ακόμα διερευνούν οι αρχές, εξετράπη της πορείας του.

Αποτέλεσμα ήταν ο τραυματισμός του νεαρού που διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας.

Ειδήσεις σήμερα:

Βασίλης Καρράς: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του

“Rouk Zouk” με “Μάγισσα” τα Χριστούγεννα (εικόνες)

Λωρίδα της Γάζας: Πένθιμα Χριστούγεννα εν μέσω βομβαρδισμών