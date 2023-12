Θεσσαλονίκη

Θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Πως το όχημα του άτυχου νέου εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή.

Νεκρός κατέληξε ένας 24χρονος οδηγός, μετά από τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (26/12) στην Επανομή Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει η ενημερωτική ιστοσελίδα της πόλης GRTimes, το δυστύχημα συνέβη, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 24χρονος εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τοιχίο.

Η πρόσκρουση επέβη μοιραία, με τις Αρχές να διενεργούν έρευνα για να διαπιστώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.

Πηγή:εικόνων Thesstoday.gr

