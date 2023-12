Πέλλα

Πέλλα: Φωτιά και πυκνοί καπνοί σε εργοστάσιο πέλετ

Άμεση κινητοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος με στελέχη και οχήματα, με αποστολή την κατάσβεση της εστίας.

Καπνοί άρχισαν να βγαίνουν τα ξημερώματα της Τετάρτης 27 Δεκεμβρίου από εργοστάσιο πέλετ στο Μαυροβούνι Έδεσσας, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Ειδικότερα, περίπου στις 04.15 τα ξημερώματα, ο φύλακας της επιχείρησης ειδοποίησε την Πυροσβεστική πως έβγαιναν καπνοί από την αποθήκη.

Στο σημείο έσπευσαν επτά υδροφόρα οχήματα με 20 πυροσβέστες, οι οποίοι άδειασαν το χώρο από τον εξοπλισμό του εργοστασίου, προκειμένου να προχωρήσουν σε κατάσβεση.

Όπως έγινε γνωστό δεν κινδύνευσε κάποιο άτομο, ούτε απειλείται οικισμός.

