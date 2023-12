Έβρος

Διδυμότειχο: Μελισσοκόμος ετών... 14 - Ο νεότερος της χώρας (εικόνες)

Τι είπε γι' αυτόν σε ανάρτησή του ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σταύρος Κελέτσης,

Την αισιοδοξία του για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα αλλά και της χώρας επανέλαβε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σταύρος Κελέτσης, με αφορμή τη συνάντησή του, στο Διδυμότειχο, με τον νεότερο (14 χρόνων) αμειβόμενο μελισσοκόμο της Ελλάδας Δημοσθένη Σαρσάκη.

Ο κ. Κελέτσης είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τον τρόπο με τον οποίο ο έφηβος φροντίζει τα δεκαπέντε μελίσσια που διατηρεί, διαπίστωσε τον ενθουσιασμό και την αγάπη του 14χρονου για τη μελισσοκομία –με την οποία σκοπεύει όπως είπε να ασχοληθεί και ως ενήλικος– και δέχθηκε ως δώρο ένα βάζο μέλι «Μελισθένης», μέλι δηλαδή της παραγωγής του νεαρού Δημοσθένη.

«Νιώθω ιδιαίτερη χαρά και αισιοδοξία για το μέλλον της πατρίδας μας αλλά και για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα, όταν συναντώ εφήβους όπως ο Δημοσθένης που ζει στο ακριτικό Διδυμότειχο και με περισσή φροντίδα και μεράκι έχει στραφεί προς τη μελισσοκομία. Χρειαζόμαστε νέους ανθρώπους, με φρέσκιες ιδέες και τη δική τους "ανοιχτή" ματιά για το μέλλον», δήλωσε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο οποίος χάρισε στον Δημοσθένη μία στολή μελισσοκόμου κι ένα καπνιστήρι, με την ευχή να συνεχίσει να κάνει αυτό που αγαπά με τον ίδιο ενθουσιασμό και την ίδια διάθεση.

