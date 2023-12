Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: έβγαλαν μαχαίρι και λήστεψαν μίνι μάρκετ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πανικός προκλήθηκε σε μίνι μάρκετ στον Εύοσμο, όταν άγνωστοι απείλησαν και λήστεψαν υπάλληλο μίνι μάρκετ.

-

Ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής σε κατάστημα ψιλικών στην περιοχή του Ευόσμου, στη Θεσσαλονίκη.

Γύρω στις 03:30, σύμφωνα με το thestival.gr δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους μπούκαραν στο κατάστημα, στη συμβολή των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου και Σβώλου, απείλησαν τον υπάλληλο με μαχαίρι και κατάφεραν να αρπάξουν το χρηματικό ποσό των 800 ευρώ.

Στη συνέχεια τα άτομα τράπηκαν σε φυγή.

Η Αστυνομία αναζητά τους δράστες.

Ειδήσεις σήμερα:

Τραμπ - Εκλογές 2024: δεύτερη Πολιτεία βάζει “φρένο” στην υποψηφιότητά του

Rapid test δωρεάν την Παρασκευή σε 136 σημεία

Πτώση αεροσκάφους: Oδύνη για τον χαμό του Επαμεινώνδα Κωστέα - Σήμερα η κηδεία του