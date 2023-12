Σέρρες

Σέρρες: Σύλληψη 22χρονου - Το σπίτι του γεμάτο κροτίδες και όπλα (εικόνες)

Ποιες οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο νεαρός. Ποια άλλα παράνομα αντικείμενα βρέθηκαν στην κατοχή του.

Οι αστυνομικές Αρχές των Σερρών συνέλαβαν την Πέμπτη τον 22χρονο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ερευνώνται μεταξύ άλλων, το πώς περιήλθαν τα παραπάνω αντικείμενα στην κατοχή του και το αν είχε σκοπό να τα διαθέσει προς παράνομη πώληση.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Συνελήφθη την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2023 το πρωί σε περιοχή των Σερρών, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερρών, ένας ημεδαπός άνδρας, για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Ειδικότερα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του προαναφερόμενου άνδρα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2.424 κροτίδες,

14 αυτοσχέδιες πυροτεχνικές κατασκευές και 18 πυροτεχνικές κατασκευές πολλαπλών βολών,

82 πυροτεχνικές κατασκευές – παιδικά αθύρματα,

εργαλεία και είδη αυτοσχέδιας παρασκευής ειδών πυροτεχνίας και

8 πυρσοί και 1 καπνογόνο.

Επίσης στην κατοικία, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 ρόπαλα συνδεδεμένα με αλυσίδα,

7 μαχαίρια,

1 σιδηρογροθιά,

κάνναβη βάρους 0,61 γραμμαρίων και φυτικά αποσπάσματα κάνναβης βάρους 0,66 γραμμαρίων, καθώς και

2 τρίφτες κάνναβης.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών».

