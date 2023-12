Κοζάνη

Κοζάνη: Φονική παράσυρση άνδρα

Το μοιραίο περιστατικό που στοίχισε τη ζωή του άνδρα στην Κοζάνη.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, περί στις 20:00 και στο δρόμο Κοζάνης-Πετρανών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kozanimedia ένας 84χρονος άντρας παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα όταν βγήκε στον κεντρικό δρόμο, προκειμένου να καθοδηγήσει έναν άλλον οδηγό να εξέλθει από κάθετο δρόμο στον κύριο οδικό άξονα Κοζάνης-Λάρισας.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν Τροχαία Κοζάνης και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρέλαβε νεκρό τον άτυχο 84χρονο, ο θάνατος του οποίου φαίνεται πως ήταν ακαριαίος.

Προανάκριση για τα ακριβή στοιχεία του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία Κοζάνης.

