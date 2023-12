Παράξενα

Κοζάνη: Αγνοούμενος είχε... πεθάνει αβοήθητος σε τροχαίο

Θλίψη προκαλούν οι αποκαλύψεις για την τύχη του άνδρα, οι συγγενείς του οποίου τον αναζητούσαν επί ώρες, δυστυχώς όμως...

Τραγικό τέλος είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός άνδρα από την Κοζάνη, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από χθες το βράδυ.

Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Τετάρτης (6/12) ο 64χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός κοντά στις εργατικές κατοικίες, στον δρόμο που οδηγεί στη ΖΕΠ. Το πιθανότερο σενάριο είναι ότι είχε τροχαίο με την μηχανή του και πέθανε αβοήθητος στον δρόμο. Το άψυχο σώμα του είδε ένας διερχόμενος οδηγός και ειδοποίησε την αστυνομία.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα kozanimedia.gr, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που απεγκλώβισαν τον άτυχο άνδρα και στη συνέχεια ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε την σορό. Τον 64χρονο αναζητούσε από χθες το βράδυ η οικογένειά του, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής.

