Εύβοια

Εύβοια: Θρίλερ με περιπατητή που έπεσε σε χαράδρα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης εξελίχθηκε στην Εύβοια. Ποια είναι η κτάσταση της υγείας του.

-

(Εικόνα αρχείου)

Ένας 38χρονος περιπατητής τραυματίστηκε σοβαρά το πρωί του Σαββάτου 30 Δεκεμβρίου μετά από πτώση σε απόκρημνο σημείο σε δασική περιοχή στο Όρος Δίρφυς στην Εύβοια.

Ο νεαρός έχει εντοπιστεί μετά απο μεγάλη επιχείρηση διάσωσης και μεταφέρεται με ελικόπτερο.

Στο σημείο βρίσκεται η πυροσβεστική υπηρεσία Χαλκίδας, με τους εθελοντές των Ψαχνών, τον ορειβατικό σύλλογο Χαλκίδας, την 7η ΕΜΑΚ αλλά και ελικότερο το οποίο προσεγγίζει τον 38χρονο περιπατητή ο οποίος έπεσε μέσα σε χαράδρα με χιόνια στο όρος Δίρφυς.

Τις έρευνες συντόνιζε ο διοικητής της Πυροσβεστικής Χαλκίδας κ. Κωνσταντίνος Ψαρρός.

Όπως είπε ο πρόεδρος του ορειβατικού συλλόγου Χαλκίδας κ. Μπαλτάς στο evima.gr, ο 38χρονος με καταγωγή από την Αμάρυνθο, ανέβηκε στην κορυφή φόρεσε τα κραμπόν και γλίστρησε στο χιόνι με αποτέλεσμα να πέσει σε χαράδρα που βλέπει προς το καταφύγιο. Έχει σπάσει το πόδι και έχει αιμορραγία. Είναι μια δύσκολη περίπτωση», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Ορειβατικού συλλόγου Χαλκίδας στο evima.gr

«Περιμένω αυτή την ώρα βοήθεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλκίδας», είπε ο 38χρονος.

Στο σημείο βρίσκονται και συγγενικά του πρόσωπα.

Ειδήσεις σήμερα:

Βριλήσσια: Φωτιά σε διαμέρισμα

Κοζάνη: Φονική παράσυρση άνδρα

Κρήτη: Στη ΜΕΘ ο ηλικιωμένος που βρέθηκε μαχαιρωμένος