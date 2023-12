Πιερία

Πιερία: Νεκρός αγρότης από πτώση τρακτέρ σε χαράδρα

Ακόμη μια τραγωδία με χειριστή γεωργικού ελκυστήρα, λίγο πριν από την εκπνοή του 2023

Τραγωδία σημειώθηκε σε περιοχή της Πιερίας, το μεσημέρι της Παρασκευής.

Συγκεκριμένα, στις 14:40, σε ανώνυμη κοινοτική οδό Παλαιάς Βρίας – Βρίας Πιερίας, τρακτέρ που οδηγούσε 52χρονος, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη σε παρακείμενη χαράδρα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 52χρονου οδηγού.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο παρέλαβε τον άτυχο άνδρα και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.



Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κατερίνης.

