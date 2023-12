Φθιώτιδα

Εθνική οδός: Λήστεψαν αδελφές σε πάρκινγκ

Που και πως έστησαν ενέδρα στα θύματα τους οι δράστες. Ποια ήταν η λεία τους.

Δύο κουκουλοφόροι λήστεψαν δυο αδελφές που σταμάτησαν για τουαλέτα σε πάρκινγκ της εθνικής οδού.

Η ληστεία έγινε λίγο πριν τις 5:00΄ το απόγευμα κοντά στη Στυλίδα και συγκεκριμένα στο 221ο χλμ της εθνικής οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης.

Δύο αδελφές, που ταξίδευαν προς Θεσσαλονίκη, έκαναν στάση για να πάνε στην τουαλέτα που υπάρχει στο συγκεκριμένο πάρκινγκ.

Όταν οι δυο γυναίκες έβγαιναν από την τουαλέτα τους επιτεθήκαν δυο νεαροί με κουκούλες full-face, οι οποίοι άρπαξαν έναν χρυσό σταυρό από το λαιμό της μιας και την τσάντα της άλλης αδελφής, η οποία εκτός των άλλων είχε μέσα και το ποσό των 150€.

Οι δράστες στη συνέχεια έφυγαν τρέχοντας προς τα ελαιοπερίβολα, όπου πιθανότατα είχαν κρύψει κάποιο μέσο διαφυγής.

Η αστυνομική Διεύθυνση Φθιώτιδας έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των ληστών

Πηγή: lamiareport.gr

