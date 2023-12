Βοιωτία

Βοιωτία: Ανατίναξαν ATM αλλά έφυγαν με... άδεια χέρια (εικόνες)

Γιατί οι ληστές δεν κατάφεραν να πάρουν τα χρήματα που περιείχε το μηχάνημα.

Ξημερώματα, παραμονή Πρωτοχρονιάς, άγνωστος ή άγνωστοι δράστες ανατίναξαν το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων, το οποίο ήταν τοποθετημένο στο κοινοτικό κατάστημα, στην κεντρική πλατεία της Δαύλειας.

Η έκρηξη σημειώθηκε στις 5.30 τα ξημερώματα και προκάλεσε την αναστάτωση των κατοίκων που ειδοποίησαν τις αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι δράστες έφυγαν με άδεια χέρια καθώς το αέριο που διοχέτευσαν στο μηχάνημα και η έκρηξη δεν ήταν αρκετα να απελευθερώσουν τη θυρίδα με τα χρήματα.

Δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστό το ύψος των χρημάτων που υπήρχαν στο ΑΤΜ και το μέγεθος της καταστροφής που προκλήθηκε στο κοινοτικό κατάστημα.

Πηγή: tvstar.gr

