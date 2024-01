Αχαΐα

Τροχαίο – Πάτρα: Θανάσιμη παράσυρση γυναίκας έξω από σπίτι (εικόνες)

Τη ζωή της έχασε μία γυναίκα τη στιγμή που έβγαινε από το σπίτι όπου εργαζόταν.

Η 55χρονη Ελένη Δημητροπούλου έχασε την ζωή της σε τροχαίο στην Πατρών-Πύργου στο ύψος των Μποντεϊκων σήμερα το πρωί.

Η άτυχη γυναίκα επιχείρησε να περάσει τον δρόμο και παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ με αποτέλεσμα να βρει ακαριαίο θάνατο.

Σύμφωνα με πληροφορίες έβγαινε από σπίτι ηλικιωμένου άνδρα τον οποίο πρόσεχε.

Άμεσα στο σημείο έφθασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να την μεταφέρει στο νοσοκομείο, αλλά ήταν ήδη αργά.

Μετά την παράσυρση της 50χρονης το όχημα "καρφώθηκε" σε διπλανή μάντρα , με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού.

Πηγή: tempo24.news, flamis.gr

