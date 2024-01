Μαγνησία

Βόλος: “Ριφιφί” στα γραφεία του ΟΑΕΔ (εικόνες)

'Αγνωστοι εισέβαλλαν στα γραφεία της υπηρεσίας και έκλεψαν αντικείμενα.

Αναστάτωση προκλήθηκε στον ΟΑΕΔ του Βόλου, όταν άγνωστοι διέρρηξαν την υπηρεσία και αφαίρεσαν αντικείμενα.

Επιστρέφοντας σήμερα οι εργαζόμενοι από την αργία της Πρωτοχρονιάς βρήκαν την υπηρεσία τους “καλοκαιρινή” με αντικείμενα να λείπουν, έγραφα στο πάτωμα, συρτάρια και ντουλάπες ανοιχτά.

Όπως διαπίστωσαν από τα γραφεία είχαν αφαιρέσει οι δράστες μικροαντικείμενα και υπηρεσιακά κινητά ενώ ευτυχώς δεν αφαίρεσαν τους υπερυπολογιστές.

Οι δράστες εκτιμάται ότι εισήλθαν στον χώρο παραβιάζοντας παράθυρο, από όπου επίσης έφυγαν, όπως φαίνεται και από τη σχετική φωτογραφία με την καρέκλα δίπλα στο παράθυρο και τα ριγμένα στο πάτωμα στολίδια.

Πηγή: e-thessalia.gr

