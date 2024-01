Πιερία

Μεταναστευτικό: Σύλληψη διακινητή στην Κατερίνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας άνδρας συνελήφθη ενώ μετέφερε μετανάστες στην περιοχή της Πιερίας.

-

(εικόνα αρχείου)

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, σε περιοχή της Πιερίας, από αστυνομικούς αλλοδαπός άνδρας, για παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων των αστυνομικών, εντοπίστηκε ο προαναφερόμενος, ο οποίος -όπως διαπιστώθηκε- είχε επιβιβάσει σε όχημα έξι αλλοδαπούς άνδρες, με σκοπό τη μεταφορά τους σε μεθοριακή περιοχή της επικράτειας, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Το όχημα που οδηγούσε, χωρίς να κατέχει την απαιτούμενη άδεια οδήγησης, κατασχέθηκε. Επίσης, κατασχέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο, οκτώ κάρτες sim και το χρηματικό ποσό των 140 ευρώ, που βρέθηκαν στην κατοχή του.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

Ειδήσεις σήμερα:

Κιβωτός του Κόσμου - Πατέρας Αντώνιος: Νέα δίωξη για κακούργημα

Πτολεμαΐδα - Θάνατος βρέφους 15 μηνών: ΕΔΕ στο Νοσοκομείο μετά τις καταγγελίες

Bullying – Αγία Παρασκευή: Χτύπησαν, εξευτέλισαν και τραβούσαν βίντεο 14χρονο