Εύβοια

Εύβοια: πήγε να ανέβει στο σκάφος του και πέθανε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς συνέβη το μοιραίο ατύχημα που στοίχισε τη ζωή του άνδρα.

-

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνδρας 82 ετών το πρωί της Πέμπτης 04/01 στο Λιμάνι της Καρύστου στην Εύβοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στον Λιμένα και άμεσα στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο 82χρονος, ο οποίος είναι συνταξιούχος ναυτικός, πήγε το πρωί στο λιμάνι όπως συνήθιζε συχνά να κάνει καθώς διαθέτει σκάφος. Δυστυχώς κατά την διάρκεια της επιβίβασης του έχασε την ισορροπία του με αποτέλεσμα να πέσει και να χτυπήσει στο κεφάλι.

Ο άνδρας εντοπίστηκε ώρες αργότερα ενώ δεν βρισκόταν στην ζωή.

Πηγή: eviathema.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Πλακώθηκαν στο ξύλο για μια θέση παρκαρίσματος

Κιβωτός του Κόσμου - Πατέρας Αντώνιος: Νέα δίωξη για κακούργημα

Λίβανος - Σάλεχ Αλ Αρούρι: Λαοθάλασσα και οργή στην κηδεία του υπαρχηγού της Χαμάς (εικόνες)