Πίτσι: Φωτιά κατέστρεψε δύο σπίτια (βίντεο)

Που και πως εκδηλώθηκε αρχικώς η φωτιά, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να καούν ολοσχερώς δύο σπίτια, λόγω και των ισχυρών ανέμων, σύμφωνα με μαρτυρίες.

Καταστροφές προκάλεσε πυρκαγιά που ξέσπασε σε σπίτι στο Πίτσι Φθιώτιδας το βράδυ της Πέμπτης 4 Ιανουαρίου.

Η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από το τζάκι και την καμινάδα του και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην πρόσφατα ανακατασκευασμένη σκεπή, με αποτέλεσμα δύο κατοικίες να καταστραφούν ολοσχερώς.

Ο ιδιοκτήτης του ενός σπιτιού, από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, προσπάθησε αρχικά να σβήσει τις φλόγες στην καμινάδα, ενώ στη συνέχεια επιχείρησε να απομακρύνει ότι μπορούσε με κίνδυνο της ζωής του. Στην διπλανή κατοικία δε βρισκόντουσαν μέσα οι ιδιοκτήτες της.

Τέσσερα αυτοκίνητα της Πυροσβεστικής από Μακρακώμη, Αργυροχώρι και Λαμία, με οκτώ πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο και αυτό που κατάφεραν ήταν να περιοριστεί το κακό στις δύο κατοικίες που υπήρχαν στο σημείο και να μην επεκταθεί στα διπλανά σπίτια!

«Είμαστε όλοι συντετριμμένοι», δήλωσε η Πρόεδρος του χωριού Γιάννα Αντωνίου. «Όλοι τρέξαμε να βοηθήσουμε αλλά ο δυνατός αέρας δε μας άφηνε καν να πλησιάσουμε. Ευτυχώς που δεν τραυματίστηκε ο άνθρωπος, αλλά η καταστροφή είναι ολοκληρωτική. Κόποι μιας ζωής και περιουσίες που δεν μπορείς να ξαναχτίσεις σήμερα», προσθέτει η Πρόεδρος που επιβεβαιώνει την πρόθεση του χωριού να βοηθήσει τις οικογένειες να σταθούν στα πόδια τους.

Όπως ανέφερε η κ. Αντωνίου, στις προθέσεις τους είναι να ανοιχτεί λογαριασμός για να συνδράμει όποιος θέλει σε αυτή την προσπάθεια στήριξης των ανθρώπων που η περιουσία τους καταστράφηκε μέσα σε μια νύχτα.

