Θεσσαλονίκη

Βόρεια Ελλάδα: Κλείνουν λωρίδες της Εγνατίας Οδού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποια σημεία θα κλείσουν οι λωρίδες του μεγαλύτερου αυτοκινητόδρομου της Βόρειας Ελλάδας, ποια η αντίστοιχη απαλλαγή από διόδια.

-

Κλειστές θα παραμείνουν για λόγους επισκευών, κάποιες λωρίδες της Εγνατίας Οδού έξω από τη Θεσσαλονίκη, στο κομμάτι που ξεκινά μετά από τα Διόδια Μαλγάρων. Ο αποκλεισμός θα είναι αρκετά μεγάλης διάρκειας και ανταποδοτικά, οι οδηγοί θα απαλλαγούν από την υποχρέωση καταβολής διοδίων στο Σταθμό μαλγάρων.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

"Ενημερώνουμε τους χρήστες της Εγνατίας Οδού ότι από την Δευτέρα 08/01/2024, μετά τα διόδια Μαλγάρων στο ύψος της γέφυρας του ποταμού Αξιού, θα πραγματοποιηθεί αποκλεισμός του δεξιού κλάδου του αυτοκινητοδρόμου (κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη), για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης της παλαιάς γέφυρας.

Για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι εργασίες αποκατάστασης της γέφυρας η κυκλοφορία των οχημάτων από Αθήνα και Ηγουμενίτσα προς Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιείται από μια (1) λωρίδα κυκλοφορίας με εκτροπή τους στον αριστερό κλάδο του αυτοκινητοδρόμου.

Επίσης για το ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλεται η λειτουργία του σταθμού διοδίων Μαλγάρων - μόνο στη κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, παρέχοντας δωρεάν διελεύσεις σε όλους τους χρήστες της Εγνατίας Οδού που κινούνται προς τη κατεύθυνση αυτή.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων τους χρήστες της οδού για την κατανόησή τους, και τους παρακαλούμε για την πιστή τήρηση των εφαρμοζόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, και των προβλεπόμενων ορίων ταχύτητας".

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία: Καταστροφές σε Φιλοθέη και Παλαιό Ψυχικό (εικόνες)

Αφγανιστάν: Βομβιστική επίθεση σε λεωφορείο

Κορονοϊός – Θωμαΐδης: Πότε αναμένεται η κορύφωση των κρουσμάτων