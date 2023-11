Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Τροχαίο ατύχημα κοντά στην Ανάληψη - Στις φλόγες τα δύο οχήματα

Πώς συνέβη η σύγκρουση των δύο οχημάτων στο δρόμο ταχείας κυκλοφορίας της Βόρειας Ελλάδας. Ποια η κατάσταση της υγείας των οδηγών.

Σύγκρουση αυτοκινήτου με φορτηγό σημειώθηκε την Τετάρτη λίγο πριν τις 8 το βράδυ στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, μετά τα διόδια της Ανάληψης.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να προκληθεί φωτιά στα δύο οχήματα, η οποία έσβησε εγκαίρως από δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, που έσπευσαν στο σημείο μαζί με τη Διεύθυνση Τροχαίας. Δύο άτομα που επέβαιναν στο φορτηγό διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η κυκλοφορία στο ρεύμα της Εγνατίας Οδού, όπου σημειώθηκε το ατύχημα, διακόπηκε για μικρό διάστημα και αποκαταστάθηκε μετά την κινητοποίηση των αρχών.

