Χαλκίδα - Τροχαίο: Γκάζωνε και... “πήρε φαλάγγι” τα παρκαρισμένα (βίντεο)

Πώς προκλήθηκε η πολλαπλή σύγκρουση με παρκαρισμένα αυτοκίνητα και η ανατροπή του αμαξώματος.

Σφοδρή σύγκρουση οχήματος εν κινήσει πάνω σε σταθμευμένα, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην οδό Νεοφύτου στην Χαλκίδα.

Σύμφωνα με βίντεο της ενημερωτικής ιστοσελίδας της Εύβοιας eviathema.gr , το όχημα έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα επί της συγκεκριμένης οδού.

Ο οδηγός του έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με σταθμευμένα οχήματα και έπειτα να ανατραπεί στην μέση του δρόμου. Ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφριά.

Πηγή: Eviathema.gr

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Τροχαίας Χαλκίδας για την καταγραφή του ατυχήματος.

