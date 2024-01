Χανιά

Πάτρα - Παλιά εθνική οδός: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιο σημείο είχε κλείσει o παλιός αυτοκινητόδρομος τη ςπόλης και πως αντιμετωπίστηκαν τα προβλήματα.

-

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά εθνική οδό Πατρών-Κορίνθου, στο ύψος της περιοχής Μετόχι της Αιγιάλειας, όπου είχε κλείσει λόγω κατολίσθησης φερτών υλικών, έπειτα από τις έντονες βροχοπτώσεις.

Μετά τις παρεμβάσεις των συνεργείων απομακρύνθηκαν τα φερτά υλικά, ωστόσο, σύμφωνα με την Αστυνομία, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με δυσχέρεια.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία – Βόρειο Αιγαίο: Αλλαγές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια

Χανιά: Σύλληψη 51χρονου για φυλάκιση της συντρόφου του στο σπίτι

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι μέχρι το βράδυ της Κυριακής