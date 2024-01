Αιτωλοακαρνανία

Αγρίνιο: Έδειρε τη μάνα του και την έστειλε στο νοσοκομείο

Άγριος ξυλοδαρμός ηλικιωμένης από τον γιο της, την οδήγησε στο νοσοκομείο.

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Αγρίνιο, όπου μία ηλικιωμένη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, μετά από χτυπήματα που της κατάφερε ο γιος της.

Το περιστατικό έλαβε χώρα την Κυριακή και οι πληροφορίες θέλουν τον 50χρονο να χτυπά βάναυσα και επανειλημμένα τη μητέρα του, στο κεφάλι.

Η 74χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ ο 50χρονος γιος της συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία ενδοοικογενειακή βία και ειδικότερα για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και «σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων».

