Ημαθία

Ημαθία - Παιδοκτονία: “Ο βρυκόλακας”, τα χτυπήματα με το μπιμπερό και το πόρισμα του ιατροδικαστή

Τι υποστήριξε η 37χρονη για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του μόλις 6 μηνών αγοριού, το οποίο αποκάλεσε "βρυκόλακα", μιλώντας σε γείτονα της. Ζήτησε διορία για να απολογηθεί

Σοκ προκαλούν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης του μόλις 6 μηνών βρέφους, που κατέληξε με τον πιο βίαιο τρόπο, από τα χέρια της ίδιας του της μάνας, το μεσημέρι της Τρίτης, στο Μακροχώρι Βέροιας.

Κάταγμα κρανίου και πολλαπλές θλαστικές κακώσεις τόσο στο πρόσωπο όσο και στην ατομική κοιλότητα «έδειξε» η ιατροδικαστική έρευνα στο 6 μηνών βρέφος από το Μακροχώρι Ημαθίας, το οποίο ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από την 37χρονη μητέρα του.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της νεκροψίας - νεκροτομής που διενεργήθηκε νωρίτερα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, ο θάνατος προήλθε συνδυαστικά από τις κακώσεις κεφαλής και τα θλαστικά τραύματα. Κατά πληροφορίες, εκτός από τα χέρια η κατηγορούμενη φαίνεται ότι χτυπούσε το βρέφος ακόμα και με το μπιμπερό στο στόμα.

Συγκλονίζει ο γείτονας που άρπαξε το βρέφος από τα χέρια της παιδοκτόνου

Τα δραματικά λεπτά που ακολούθησαν αφού η 37χρονη μητέρα στραγγάλισε το ίδιο της το παιδί, περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος ήταν αυτός που κατάφερε τελικά να αρπάξει από τα χέρια της το μωρό. «Δεν μου έδινε το παιδί με τίποτα, ήταν σε έξαλλη κατάσταση. Εν τέλει μπόρεσα να το πάρω από την αγκαλιά της» αναφέρει χαρακτηριστικά μιλώντας στον ΑΝΤ1

Τα ουρλιαχτά των άλλων δύο παιδιών της μητέρας αλλά και της αδελφής της, ήταν αυτά που τον κινητοποίησαν και έτρεξε στο σπίτι που εκτυλίχθηκε η τραγωδία. «Την άκουγα να φωνάζει “το μωρό μου” ενώ το κρατούσε αγκαλιά, σε μια ακραία κατάσταση. Την πλησίασα και είδα πως τα χείλη του μωρού είχαν αίμα και ήταν μελανιασμένα. Πάγωσα. Το βλέμμα της ήταν απλανές. Μου είπε “δεν πειράζει, είναι βρυκόλακας, αν του βάλεις αίμα θα συνέλθει”. Δεν μου έδινε το παιδί με τίποτα αλλά τελικά το άρπαξα και το έδωσα στον παππού και την γιαγιά».

Η 37χρονη μητέρα του βρέφους φέρεται να σκότωσε το παιδάκι με τα χέρια της, μπροστά στα μάτια των άλλων δύο παιδιών της, ηλικίας 6 και 7 ετών. Ο παππούς και η γιαγιά μετέφεραν το βρέφος στο νοσοκομείο Βέροιας, όπου οι γιατροί έδωσαν τιτάνια μάχη προκειμένου να το κρατήσουν στη ζωή. Έκαναν ΚΑΡΠΑ, και παρότι το παιδί ήταν κλινικά νεκρό, το διασωλήνωσαν, χωρίς ωστόσο να υπάρξει αποτέλεσμα.

Ενώπιον της εισαγγελική αρχής, η κατηγορούμενη φέρεται να είπε ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει το βρέφος κι ότι όλα συνέβησαν στην προσπάθειά της να το ταΐσει. Η ίδια, όπως αναφέρουν μαρτυρίες, αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχιατρικής φύσεως. Διά του συνηγόρου της αναμένεται να υποβάλει αίτημα για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Η 37χρονη παιδοκτόνος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί.





