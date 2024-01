Μαγνησία

Δολοφονία - Βόλος: Μετανιωμένος δηλώνει ο 50χρονος που σκότωσε τον κουνιάδο του

Τι υποστήριξε ενώπιον Εισαγγελέα, για τον φόνο του 33χρονου αδελφού της συζύγου του, που φέρεται να βίαζε επί χρόνια την ανήλικη κόρη του δράστη.

Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα στις 12:00 το μεσημέρι έλαβε ο 50χρονος, που οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα στα δικαστήρια του Βόλου, μετά το έγκλημα με θύμα τον 33χρονο κουνιάδο του.

Όπως ανέφερε αμέσως μετά ο συνήγορός του, Μιχάλης Βασιλικός, ο 50χρονος δήλωσε μετανιωμένος.

Μετά την αποχώρησή του από τα δικαστήρια, ο συνήγορος υπεράσπισης του 50χρονου, Μιχάλης Βασιλικός, δήλωσε πως ο κατηγορούμενος βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, καθώς συνειδητοποίησε τι έχει συμβεί. Σύμφωνα με το gegonota.news, ο δράστης φέρεται να δήλωσε μετανιωμένος ενώπιον του Εισαγγελέα.

Η σύζυγος του δεν γνώριζε πως ο αδελφός της βίαζε την κόρη του από τον πρώτο γάμο του και όλη η οικογένεια στέκεται στο πλευρό του 50χρονου. Οι άλλες δύο αδελφές της 18χρονης, φέρεται να γνώριζαν σε έναν βαθμό τι συνέβαινε, αλλά όχι ολόκληρη την αλήθεια, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ο 5οχρονος Αλβανός συνελήφθη για την δολοφονία του αδερφού της συζύγου του, στην επαρχιακή Οδό Βόλου Ζαγοράς-Κάτω Κλάδος.

Ο δράστης πυροβόλησε μία φορά τον 32χρονο με μονόκαννη καραμπίνα ιδιοκτησίας του (είχε άδεια κατοχής) και στη συνέχεια κάλεσε την Αστυνομία ομολογώντας την πράξη του και μετέβη στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Βόλου όπου παραδόθηκε λέγοντας ότι τον σκότωσε όταν πληροφορήθηκε το πρωί της ίδιας ημέρας από την 18χρονη κόρη του ότι από την ηλικία των 9 ετών τη βίαζε.

Tο τελευταίο χρονικό διάστημα την εκβίαζε πως θα δημοσιεύσει βίντεο και φωτογραφίες από τους βιασμούς αποσπώντας της χρηματικά ποσά.

Η καραμπίνα του εγκλήματος βρέθηκε σπασμένη σε κομμάτια και κατασχέθηκε, ενώ παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση του θύματος.

Ο δράστης και το θύμα διέμεναν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα.

