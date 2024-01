Κυκλάδες

Κακοκαιρία: Η μάχη του “Fast Ferries Andros” με τα κύματα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το κλειστό πλοίο που ταξίδευε οριακά με απαγορευτικό έδωσε τη δική του μάχη με τα μποφόρ και τα κύματα και κέρδισε.

-

Απαγορευτικό απόπλου ήταν σε ισχύ για τα περισσότερα λιμάνια της χώρας από το μεσημέρι της Τρίτης έως και το μεσημέρι της Τετάρτης, οπότε και οι άνεμοι στα πελάγη έφτασαν μέχρι και 9 μποφόρ.

Το “Fast Ferries Andros”, που εκτελούσε το δρομολόγιο Μύκονος – Τήνος – Ραφήνα, έδωσε τη δική του μάχη με τα κύματα.

Το εντυπωσιακό βίντεο του Ραφαήλ Απέργη που δημοσιοποίησε το tinostoday.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ντέιβιντ Μπάουι: Ο δρόμος στο Παρίσι που πήρε το όνομά του

Τροχαία Αγίας Παρασκευής: Χιλιάδες μαθητές πέρασαν …το μάθημα “Οδική βοήθεια”

Κυψέλη: Συνελήφθη ο άνδρας που προσπάθησε να σκοτώσει επιβάτη λεωφορείου