Κρήτη: Ο 29χρονος που δέχθηκε σφαίρα στο κεφάλι κατέθεσε στην Ανακρίτρια

Ποια είναι η εξήγηση που δίνει για τα γεονότα και πώς εξηγεί την αναστροφή του προς το μέρος του διαπληκτισμού.

Έκανε αναστροφή για να καταγράψει τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος με οδηγό τον άγνωστο νεαρό με τον οποίο νωρίτερα είχε έντονο φραστικό επεισόδιο στη μέση του δρόμου, και τελικά βρέθηκε βαρύτατα τραυματισμένος με μία σφαίρα στο κεφάλι.

Αυτή την εξήγηση φέρεται να δίνει, σύμφωνα με πληροφορίες, στην πρώτη κατάθεση που έδωσε ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου ο Νίκος Φανουράκης, ο οποίος τον Αύγουστο διακομίσθηκε κατόπιν τροχαίου αλλά βρέθηκε... με σφαίρα στο κεφάλι.

Πολλοί είχαν διερωτηθεί τότε για την στάση του 29χρονου να γυρίσει πίσω ενώ είχε ήδη πάρει το δρόμο για το χωριό του μετά τον πρώτο διαπληκτισμό, στιγμιότυπα του οποίου έχουν καταγραφεί με εικόνα και ήχο από κάμερα ασφαλείας. Μία αναστροφή που παρ’ ολίγον να του στοιχίσει την ίδια του τη ζωή αφού ως γνωστόν για εβδομάδες έδινε σκληρή μάχη στη ΜΕΘ του Βενιζελείου.

Ο Νίκος το μεσημέρι της Τρίτης, σχεδόν έξι μήνες μετά τον βαρύτατο τραυματισμό του, βρέθηκε στα δικαστήρια Ηρακλείου για να δώσει την πρώτη του κατάθεση στις Αρχές.

Για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του έχει κριθεί προσωρινά κρατούμενος ένας 22χρονος από τη Μεσσαρά, ο οποίος παραδόθηκε 21 ημέρες μετά το πρωτοφανές περιστατικό.

Σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τα πρώτα 24ωρα, με τις αστυνομικές δυνάμεις να τον αναζητούν τόσο στον τόπο καταγωγής του όσο και σε άλλες πιθανές περιοχές της Κρήτης όπου εκτιμούσαν ότι θα μπορούσε να είχε βρει κρησφύγετο.

