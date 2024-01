Βέροια - Παιδοκτονία: Η απολογία της 37χρονης και η επιλόχειος ψύχωση

Ημαθία

Βαριά ψυχιατρικά προβλήματα φαίνεται πως αντιμετώπιζε η 37χρονη μητέρα-παιδοκτόνος. Σήμερα η απολογία της στον ανακριτή.

Στον ανακριτή Βέροιας απολογείται σήμερα η 37χρονη που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου το 6 μηνών βρέφος της, στο Μακρυχώρι Ημαθίας. Σε βάρος της ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, το βρέφος έφερε κάταγμα κρανίου και πολλαπλές θλαστικές κακώσεις στο πρόσωπο και στην στοματική κοιλότητα, ενώ ο θάνατός του προήλθε συνδυαστικά από τις κακώσεις κεφαλής και τα θλαστικά τραύματα.

Η κατηγορούμενη φέρεται να ανέφερε πως δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει το βρέφος κι ότι όλα συνέβησαν στην προσπάθειά της να το ταΐσει. Διά του συνηγόρου της αναμένεται να υποβάλει αίτημα για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, καθώς, φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής φύσεως.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 37χρονη φέρεται να αντιμετώπιζε βαριά ψυχιατρικά νοσήματα, με την λέκτορα Εγκληματολογίας Κέλλυ Ιωάννου να κάνει λόγο για επιλόχειο ψύχωση.

«Υπάρχουν ενδείξεις γι’ αυτό που ονομάζεται επιλόχειος ψύχωση, ειδικά εάν υπήρχε ιστορικό κληρονομικότητας, σχιζοφρένεια ή είχε γίνει πρωτύτερα κάποια διάγνωση στη συγκεκριμένη γυναίκα όλα συνδέονται. Η ψύχωση προδιαθέτει σχιζοφρένεια και η μάνα λειτουργεί με τέτοιο τρόπο, που θεωρεί ότι επειδή το παιδί της θα της το πάρει ο σατανάς, θα το προστατέψει εκείνη αφαιρώντας του τη ζωή», εξήγησε.

Από την άλλη, ο πατέρας του βρέφους ανέφερε πως η 37χρονη τον ζήλευε παθολογικά και στο παρελθόν του είχε επιτεθεί.

«Με ζήλευε παθολογικά, έψαχνε κινητά, facebook, έκανε σκηνές και είχε ξεσπάσματα στα καλά καθούμενα. Με χτυπούσε, σφαλιάρες, μου έσφιγγε το λαιμό, όμως εγώ ποτέ δεν αντιδρούσα. Ποτέ δεν την χτύπησα. Αντίθετα, εκείνη με μήνυσε ψευδώς για ενδοοικογενειακή βία, για να με τιμωρήσει και να τρέχω στα δικαστήρια», είπε ο πατέρας του παιδιού.

