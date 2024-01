Κοινωνία

Ημαθία - Παιδοκτόνος: Έρευνα για μαύρη μαγεία ζητά ο πατέρας του μωρού (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για την κοινή ζωή τους και τον φόβο του ότι θα τον σκοτώσει ενώ κοιμόταν. Τι λέει ο πατέρας των κοριτσιών 6 και 7 ετών που ήταν μπροστά στον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του βρέφους.

-

Μήνυση στην παιδοκτόνο της Ημαθίας κάνει ο πατέρας του 6 μηνών αγοριού που δολοφονήθηκε από την ίδια την μητέρα του, ο οποίος υποστηρίζει ότι φοβόταν για την ζωή του όσο καιρό έμεναν μαζί, καθώς και ότι θα ζητήσει έρευνα για σχέση της πρώην συζύγου του με μαύρη μαγεία.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο πατέρας του βρέφους, είπε ότι «Σκότωσε το μωρό μας γιατί ήθελε να με εκδικηθεί, να με τιμωρήσει, επειδή έφυγα από το σπίτι το περασμένο Αύγουστο, γιατί δεν άντεχα άλλο».

«Με ζήλευε παθολογικά, έψαχνε κινητά, facebook, έκανε σκηνές και είχε ξεσπάσματα στα καλά καθούμενα. Με χτυπούσε, σφαλιάρες, μου έσφιγγε το λαιμό, όμως εγώ ποτέ δεν αντιδρούσα. Ποτέ δεν την χτύπησα. Αντίθετα, εκείνη με μήνυσε ψευδώς για ενδοοικογενειακή βία, για να με τιμωρήσει και να τρέχω στα δικαστήρια», είπε ο πατέρας του παιδιού, ενώ στην εκπομπή ο συνήγορος του είχε δώσει και φωτογραφίες του πατέρα με ίχνη από χτυπήματα.

Όπως συμπλήρωσε ο πατέρας του αγοριού, που ετάφη την Τετάρτη μέσα σε κλίμα οδύνης, «Δεν σας κάνει εντύπωση που αυτός ο γάμος κράτησε μόλις 6 μήνες; Που εγώ αναγκάστηκα να φύγω από το σπίτι ένα μήνα μετά την γέννηση του μοναχογιού μου; Δεν θα άφηνα το παιδί μου, αν η συμβίωση μαζί της δεν ήταν ανυπόφορη. Ζητούσα βοήθεια από τα πεθερικά μου και εισέπραττα χειρότερα. Με έβριζαν και με συκοφαντούσαν. Ότι εγώ έφταιγα για όλα. Δεν είχα ιδέα ότι η γυναίκα αυτή είχε ψυχολογικά θέματα. Μου είχαν κρύψει ότι είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική».





Ακολούθως, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 ο Στέλιος Σούρλας, δικηγόρος του πατέρα του μόλις 6 μηνών βρέφους, που βρήκε φρικτό θάνατο από τα χέρια της ίδιας της μητέρας του στο Μακρυχώρι Ημαθίας, επεσήμανε πως «Θα ζητήσουμε έρευνα για τυχόν εμπλοκή της μητέρας με μαύρη μαγεία, μετά από όσα ακούστηκαν και τις μαρτυρίες ότι αποκάλεσε το παιδί βρυκόλακα που θα πιει αίμα και θα επανέλθει στην ζωή».

Σε ότι αφορά τον πατέρα του παιδιού υποστήριξε ότι «φοβόταν ότι κάποια στιγμή μπορεί να τον πνίξει στον ύπνο του το βράδυ, τον απειλούσε και τον χτυπούσε», αλλά «δεν είχε κάνει επίσημη καταγγελία. Προτίμησε να φύγει από το σπίτι. Δεν πας εύκολα να καταγγείλεις αν είσαι παντρεμένος και έχεις νεογέννητο παιδί. Από τον Σεπτέμβριο το είχε δει 3-4 φορές το παιδί του»





Στην εκπομπή μίλησε, μέσω του δικηγόρου του και ο πατέρας των δύο μεγαλύτερων κοριτσιών της παιδοκτόνου, ηλικίας 6 και 7 ετών, ενώπιον των οποίων έγινε ο ξυλοδαρμός του μωρού μέχρι θανάτου.

Όπως είπε, μεταξύ άλλων, «Ουδέποτε διανοήθηκα ότι θα μπορούσε να βλάψει κάποιο από τα παιδιά μας. Ήταν άριστες οι σχέσεις μας σε ότι αφορά την ανατροφή των παιδιών, δεν είχαμε κόντρες. Είχαμε διαρκή επικοινωνία. Τους τελευταίους μήνες που έμενε δίπλα στους γονείς της, θεώρησα θα είχε ανακουφιστεί από τα τρεξίματα για το νεογέννητο παιδί».

«Τα παιδιά μου πρέπει να απομακρυνθούν από το σπίτι εκείνο και να μετακομίσουν στο σπίτι μου και με την βοήθεια ειδικών να μάθουν ακριβώς τι έχει γίνει. Χάθηκε μια αθώα ψυχούλα, ας βοηθήσουμε να μην πληγωθούν και άλλες», κατέληξε ο πρώην σύζυγος της 37χρονης.

