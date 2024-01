Κοινωνία

Ημαθία: Η παιδοκτόνος ήταν συμμαθήτρια των 21 νεκρών στα Τέμπη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονίζει το έγκλημα στο πολύπαθο και χαροκαμένο Μακρυχώρι Ημαθίας, με θύμα ένα μωρό λίγων μηνών που βρήκε φρικτό θάνατο από τα χέρια της μητέρας του.

-

Σοκ προκαλεί το έγκλημα με θύμα ένα μωρό 6 μηνών και δράστιδα την ίδια την μητέρα του, 37 χρόνων, νοσηλεύτρια στο επάγγελμα, αλλά και όσα έρχονται στο φως σχετικά με το παρελθόν της και την "μαύρη" ιστορία του τόπου όπου έγινε το κακό.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η 37χρονη ήταν μέσα στο σπίτι με τα άλλα δύο παιδιά της 6 και 7 ετών και άρχισε να χτυπά μέχρι θανάτου το έξι μηνών μωρό της.

Οι συγγενείς της 37χρονης μητέρας κάλεσαν τον ΕΚΑΒ και το μωρό πήγε νεκρό στο νοσοκομείο.

Οι απίστευτες εικόνες εκτυλίχθηκαν στο νοσοκομείο Βέροιας λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι της Τρίτης (9/1). Σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν εκεί, οι συγγενείς της 37χρονης προσήλθαν σε κατάσταση αλλοφροσύνης, κρατώντας στην αγκαλιά τους το αγοράκι 6 μηνών, εγγόνι τους- παιδί της κόρης τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που γίνονται γνωστά, η 37χρονη μητέρα που έχει ψυχολογικά προβλήματα, χτύπησε το 6 μηνών βρέφος της με τα χέρια της μπροστά στα άλλα δύο παιδιά. Εκείνα κάλεσαν σε βοήθεια, βγαίνοντας έξω από την οικία τους όπου ακριβώς απέναντι διαμενει η αδελφή της δραστιδας μαζί με τον πατέρας της. Άμεσα προσήλθαν στο σημείο όπου αντίκρισαν το βρέφος σε αιμόφυρτη κατάσταση και το μετέφεραν στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε απλά ο θάνατος του βρέφους.

Το βρέφος έφερε πολλαπλά τραύματα και καταβλήθηκαν υπεράνθρωπες προσπάθειες από αναισθησιολόγους, παιδιάτρους και όλο το ιατρικό-νοσηλευτικό προσωπικό του ΓΝ Βέροιας για την ανάνηψη του μωρού, αλλά δυστυχώς ήταν αργά.

Σύμφωνα με τους γιατρούς που είδαν το μωρό υπήρχαν πάνω του αίματα, αλλά δεν ανήκαν στο ίδιο. Όπως λένε πληροφορίες, η μητέρα άρχισε να χτυπάει το βρέφος με λύσσα μέσα στο διαμέρισμα και μπροστά στα μάτια των άλλων δύο ανήλικων παιδιών της.

Τα δύο ανήλικα μέσω ουρλιαχτών έφυγαν από το διαμέρισμα και πήγαν στο σπίτι της αδερφής της μητέρας καλώντας σε βοήθεια, κι έτσι ήρθαν οι παππούδες.

Το βρέφος απομακρύνθηκε από τα χέρια της 37χρονης με τη βοήθεια ενός γείτονα, αφού δεν το έδινε το παιδί της σε κανένα άλλο.

Όπως αναφέρει το ThessToday, η 37χρονη ήταν μαθήτρια στην τραγική τάξη του 2003 στο Μακρυχώρι Ημαθίας, 21 παιδιά από την οποία έχασαν την ζωή τους σε δυστύχημα με λεωφορείο, στην Κοιλάδα των Τεμπών.

Η 37χρονη μητέρα σύμφωνα με πληροφορίες του ThessToday.gr φοιτούσε στην ίδια τάξη με τους μαθητές που σκοτώθηκαν πριν από 21 χρόνια, σκορπώντας θλίψη στο Μακροχώρι. Η ίδια δεν είχε πάει στην εκδρομή, ωστόσο έγκυρες πηγές που επικαλείται ο ιστότοπος εξηγούν ότι έκτοτε απέκτησε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, γνωρίζοντας ότι 21 συμμαθητές της έφυγαν από τη ζωή με ένα τόσο αποτρόπαιο τρόπο.

Άλλωστε, δεν είναι το μοναδικό παιδί που απέκτησε μετατραυματικό στρες μετά την τραγωδία του 2003. Στις 3 Ιουλίου 2022, έβαλε τέλος στη ζωή του ο 35χρονος Ανέστης Αντωνόπουλος, ο οποίος ήταν συμμαθητής των παιδιών. Είχε τραυματιστεί σοβαρά στο δυστύχημα και είχε νοσηλευτεί για αρκετές μέρες στην εντατική. Ο θάνατός του, έγινε γνωστός μία μέρα μετά, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από συμμαθήτρια των παιδιών, στη διαδικτυακή ομάδα «Ένα group για τα 21 αγγελούδια (13-4-2003)», η οποία είναι αφιερωμένη στα 21 αδικοχαμένα παιδιά.

Ήταν στις 13 Απριλίου του 2003, λεωφορείο που μετέφερε 49 μαθητές της Α’ τάξης του Γενικού Λυκείου Μακροχωρίου Ημαθίας, κινούνταν με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Στο ύψος των Τεμπών, το λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό, το οποίο έχασε τον έλεγχο και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα.

Το φορτηγό μετέφερε φύλλα νοβοπάν, τα οποία απελευθερώθηκαν από τη σύγκρουση και μπήκαν μέσα στο λεωφορείο. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης, αλλά και της μετακίνησης του φορτίου του φορτηγού, ήταν να χάσουν τη ζωή τους 21 μαθητές και επιπλέον να τραυματιστούν σοβαρά 9 και άλλοι 26 ελαφριά.

Ως βασικές αιτίες του δυστυχήματος έχουν καταγραφεί η κούραση του οδηγού, ο οποίος οδηγούσε περισσότερες από τις επιτρεπόμενες ώρες, η φθορά των ελαστικών του φορτηγού, η λανθασμένη πρόσδεση του φορτίου, το οποίο, σύμφωνα με το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων ήταν πέντε τόνους άνω του επιτρεπόμενου και τέλος η παλαιότητα του λεωφορείου που μετέφερε τους μαθητές, το οποίο έπρεπε να είχε αποσυρθεί από την κυκλοφορία. Ενδεχομένως τα δύο οχήματα κινούνταν με ταχύτητα άνω της επιτρεπόμενης, καθώς είχαν αφαιρέσει τον περιορισμό ταχύτητας από τους ταχογράφους τους.

Η δίκη ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2005 με συνήγορο υπεράσπισης τον κ. Αλέξη Κούγια και πρακτικά ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2010 στον Άρειο Πάγο.

Οι έξι καταδικασθέντες με απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Λάρισας, είχαν υποβάλει αίτηση αναίρεσης στον Άρειο Πάγο, η οποία τελικά απορρίφθηκε. Τα αποτελέσματα της δικαστικής διαδικασίας ήταν η αθώωση του οδηγού του λεωφορείο, καταδίκη του οδηγού της νταλίκας Δημήτρη Ντόλα σε κάθειρξη 15 ετών, καταδίκη των συνιδιοκτητών της νταλίκας Φ. Καβελίδη και Αν. Καμέα σε κάθειρξη 14 ετών και 11 ετών αντίστοιχα, καταδίκη του γενικού διευθυντή της εταιρείας «Ακρίτας Α.Ε.», Δημήτρη Χαμπούρη, σε τετραετή φυλάκιση, καταδίκη του διευθυντή του εργοστασίου «Νοβοπάν», Πολ. Δαρδαμπούνη σε τετραετή φυλάκιση και καταδίκη του προϊσταμένου βάρδιας του εργοστασίου Μ. Αλεξάκη σε φυλάκιση 3 ετών.

Επιπλέον, η αστική αποζημίωση ορίστηκε από το πρωτοδικείο στο ποσό περίπου των 10 εκατομμυρίων ευρώ τον Ιούνιο του 2005, η οποία μειώθηκε στα 8,5 εκατομμύρια ευρώ, όταν η υπόθεση έκλεισε στον Άρειο Πάγο.

Ειδήσεις σήμερα:

“Σέρρες” στο Netflix - Καπουτζίδης: Μακάρι η σειρά να είναι επιδραστική, όπως στην Ελλάδα (βίντεο)

Γυναικοκτονία: Η έγκυος, οι τελευταίες στιγμές της και το παρελθόν του συντρόφου της (βίντεο)

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Η Ελλάδα στα ημιτελικά και στο... Παγκόσμιο!