Ημαθία: Μητέρα σκότωσε το 6 μηνών βρέφος της

Πως συνέβη η τραγωδία, μπροστά στα μάτια δύο άλλων μικρών παιδιών της οικογένειας, που έχουν υποστεί σοκ.

Μια οικογενειακή τραγωδία φέρεται να εκτυλίχθηκε την Τρίτη στο Μακροχώρι Ημαθίας, καθώς μια 36χρονη η οποία, σύμφωνα με συγχωριανούς της, αντιμετωπίζει ψυχολογικές διαταραχές, φέρεται να σκότωσε το 6 μηνών βρέφος της.

Η γυναίκα το μεσημέρι της Τρίτης σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο αστυνομικός συντάκτης του ΑΝΤ1 Μανώλης Ασαριώτης, ξαφνικά άρχισε να χτυπά το βρέφος με τα χέρια μπροστά στα άλλα δύο παιδιά της, 6 και 7 χρόνων. Τα παιδιά κάλεσαν σε βοήθεια βγαίνοντας έξω από την κατοικία τους, ακριβώς απέναντι από την οποία διαμένει η αδερφή της 36χρονης μαζί με τον πατέρα τους.

Οι δύο αυτοί συγγενείς άμεσα προσήλθαν στο σημείο όπου αντίκρισαν το βρέφος σε αιμόφυρτη κατάσταση. Το μετέφεραν στο νοσοκομείο όπου λίγο αργότερα, το βρέφος κατέληξε. Η μητέρα έχει συλληφθεί.

