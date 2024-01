Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ληστής απείλησε με όπλο υπάλληλο ψιλικατζίδικου (βίντεο ντοκουμέντο)

Επεισοδιακή η απόπειρα ληστείας, άπρακτος έφυγε ο δράστης. Αποκλειστικές εικόνες από την απόπειρα ληστείας παρουσίασε η εκπομπή “Στούντιο με Θέα” του ΑΝΤ1.

Αποκλειστικό βίντεο από το κλειστό κύκλωμα καμερών που διαθέτει το κατάστημα ψιλικών, που μπήκε στο στόχαστρο επίδοξου ένοπλου ληστή, στην Θεσσαλονίκη, παρουσίασε η εκπομπή «Στούντιο με Θέα».

Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στην Θεσσαλονίκη, Βαγγέλης Κοκολάκος, περιγράφοντας και τις σχετικές εικόνες, ο επίδοξος ληστής μπήκε στο κατάστημα ψιλικών και απείλησε την υπάλληλο με το περίστροφο που κρατούσε, ζητώντας να του δώσει χρήματα από την ταμειακή μηχανή.

Ωστόσο, για κακή του τύχη στο ψιλικατζίδικο βρισκόταν και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο οποίος με φωνές και απειλές, αλλά και χειροδικώντας τον ανάγκασε να φύγει άπρακτος.

Αστυνομικοί του Τμήματος Αμπελοκήπων – Μενεμένης άρχισαν άμεσα τις αναζητήσεις για τον εντοπισμό του επίδοξου ληστή, ακόμη όμως δίχως αποτέλεσμα.

